Covid: Cdm, cessano poteri emergenziali Protezione civile

- Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri stabilisce quanto segue: Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità; Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal primo gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.(Com)