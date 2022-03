Brasile-Paraguay: polizia sgombera porti clandestini al confine utilizzati per contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale (Pf) del Brasile ha concluso oggi un'operazione di contrasto al contrabbando al confine con il Paraguay. Nell'occasione sono stati fatti saltare in aria 20 porti e approdi fluviali clandestini utilizzati per il contrabbando oltre che per il traffico internazionale di droga e armi. In tutto sono stati usati 70 chili di esplosivo scalo illegale. L'operazione, che si inserisce nella quarta fase dell'Operazione Importunus, si è concentrata nella regione di Guaíra, nella parte occidentale del fiume Paraná. Il blitz è stato condotto dagli agenti del Nucleo speciale di Polizia marittima, della Polizia federale (Pf). Secondo le autorità, l'80 per cento delle merci illegali che lasciano il Paraguay raggiungono il Brasile attraverso vie fluviali, principalmente attraverso il lago Itaipu, che ha un'estensione di quasi 200 chilometri. In alcuni punti, i criminali possono attraversare il confine in soli cinque minuti. In barca vengono trasportate sigarette e pesticidi di contrabbando, armi e droga. I porti clandestini si trovano nella regione forestale di tutela ambientale.(Brb)