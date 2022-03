Libia: copresidenti gruppo di lavoro economico, istituzioni sovrane devono restare indipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I copresidenti del gruppo di lavoro economico (Unione europea, Egitto, Stati Uniti e la missione Onu Unsmil) hanno incontrato il governatore della Banca centrale libica Al Siddiq al Kabir, e un consulente del governatore che rappresenta il vice governatore dell’istituto Ali el Hebri, il 17 marzo a Tripoli per discutere i progressi sulla riunificazione Banca centrale e il proseguimento delle spese essenziali per i bisogni prioritari del popolo libico. Lo riferisce una nota della Missione delle Nazioni Unite in Libia. Secondo il comunicato stampa, il governatore Al Kabir e il consulente di El Hebri hanno aggiornato i copresidenti sullo stato dei flussi di lavoro che formano il piano di riunificazione, su cui ha lavorato la Banca centrale, con il supporto di Deloitte. I copresidenti hanno sottolineato la necessità che istituzioni sovrane come la Banca centrale e la compagnia petrolifera Noc rimangano indipendenti e hanno esortato le autorità a garantire che la compagnia petrolifera libica disponga di risorse adeguate per aumentare la produzione in mezzo ai prezzi elevati del petrolio per la stabilità della Libia. I copresidenti hanno anche sottolineato la necessità di trasparenza nelle spese pubbliche per garantire che siano ben gestite a beneficio del popolo libico.(Res)