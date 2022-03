Ucraina: Di Maio, la guerra è di Putin e solo lui può fermarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in corso in Ucraina è la guerra del presidente russo Vladimir Putin e solo lui può fare quel che serve per fermarla. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a "Diritto e Rovescio" su Rete 4. "Questa guerra è la guerra di Putin, l'unico che la può fermare è Putin e faremo il possibile per convincerlo Putin a fermarla", ha affermato il titolare della Farnesina. “Il diritto di difendersi del popolo ucraino è sacrosanto, più lo si difende più arretrerà l’esercito russo” e “meno si avvicinerà al confine dell’Unione europea”, ha detto Di Maio all’inizio del suo intervento. “L’Esercito ucraino sta difendendo noi e l’Europa, siamo disponibili a fare tutto quello che serve per fermare Putin”, ha concluso.(Res)