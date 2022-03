Ucraina: Consiglio sicurezza Onu, Russia chiede riunione d'emergenza su biolabolatori Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha deciso di sospendere la sua richiesta di votazione sulla bozza di risoluzione circa la situazione umanitaria in Ucraina, chiedendo invece una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite incentrata sul presunto programma biologico militare finanziato dal Pentagono nei territori ucraini. Lo ha detto oggi l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassilij Nebenzia. "Abbiamo deciso, in questa fase, di non chiedere un voto sulla nostra bozza, ma non ritiriamo la risoluzione. Invece, domani mattina, chiederemo una riunione di emergenza per discutere nuovamente la questione dei biolaboratori statunitensi in Ucraina, utilizzando i nuovi documenti che abbiamo ottenuto nel corso dell'operazione militare speciale", ha detto Nebenzia in riferimento all'aggressione in corso in Ucraina. (Nys)