Imprese: Eni, Cda propone distribuzione di un dividendo da 0,86 euro per azione

- Il consiglio di amministrazione di Eni ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci la distribuzione del dividendo di 0,86 euro per azione nell’esercizio 2021, di cui 0,43 distribuiti in acconto nel settembre 2021. Il dividendo a saldo di 0,431 euro per azione, riferisce una nota, sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022. Nella stessa riunione, il Cda ha altresì approvato il bilancio consolidato redatto in base alle nuove disposizioni europee per la standardizzazione dei linguaggi di comunicazione, che prevedono l’adozione dello standard “inline Xbrl” e l’etichettatura degli schemi del bilancio consolidato utilizzando la tassonomia Ifrs adottata dall’Esma. (Com)