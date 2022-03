Ucraina: l'ex premier Prodi a Torino, pace passa da accordo tra Cina e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione di pace nella guerra in Ucraina passa dall'accordo tra Cina e Stati Uniti. Lo ha affermato l'ex presidente del Consiglio italiano Romano Prodi a margine della conferenza per i 30 anni della Fondazione Burzio che si è svolta nell'Aula magna della Scuola di applicazione militare a Torino. "La guerra è geograficamente locale ma mondiale come conseguenze e se non intervengono due potenze mondiali è difficile che si risolva. Se la Cina dice alla Russia di stare buona è probabile che il conflitto finisca", ha concluso Prodi. (Rpi)