Iran-Regno Unito: Teheran, liquidazione debito Londra non è collegata ad alcun dossier

- I beni congelati dell'Iran nel Regno Unito sono stati ripristinati “con dignità e senza alcun collegamento con altri dossier”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, in una conferenza stampa, facendo riferimento alla liquidazione da parte di Londra di uno storico debito di 400 milioni di sterline (473 milioni di dollari) che risalivano al pagamento anticipato fatto dal deposto scià Reza Pahlavi prima della Rivoluzione del 1979 al Regno Unito per l’acquisto di 1.750 carri armati Chieftain e altri veicoli militari. L’intenzione di procedere con il pagamento da parte di Londra è stata confermata ieri dalla ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in una dichiarazione che è avvenuta in concomitanza con il rilascio da parte di Teheran dei cittadini britannici Nazanin Zaghari-Ratcliffe e Nazanin Zaghari-Ratcliffe e Anoosheh Ashoori, incarcerati per sei anni con l’accusa di spionaggio. Khatibzadeh ha tuttavia voluto specificare che non vi “è alcuna relazione tra il rimborso del debito britannico nei confronti della Repubblica islamica e la libertà dei prigionieri, poiché Iran e Regno Unito hanno raggiunto un accordo sulla risoluzione del con Teheran la scorsa estate e hanno firmato un documento a tal fine, che, sfortunatamente, il governo del Regno Unito ha rifiutato di rispettare". Il portavoce del ministero degli Esteri ha anche sottolineato che il denaro è in possesso definitivo e completo dell'Iran, aggiungendo che il modo di spenderli sarà completamente soggetto alla decisione della Repubblica islamica dell'Iran.(Res)