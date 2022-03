Covid: M5s, superamento green pass rafforzato su lavoro passo dovuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “In questi mesi abbiamo più volte manifestato le nostre perplessità sull’obbligo del super green pass nei luoghi di lavoro per gli over 50, chiedendo, con Giuseppe Conte, il suo superamento. Con il decreto legge varato questo pomeriggio, il Governo ha deciso di seguire questa linea: è un passo importante nella giusta direzione, ma si può fare di più". Lo affermano in una nota Niccolò Invidia e Iunio Valerio Romano, capigruppo del Movimento 5 stelle nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato. Alla luce dei dati sull’inflazione, "dobbiamo concentrare gli sforzi sul rilancio della nostra economia, a partire dai lavoratori e dai consumatori. Lavoreremo quindi in parlamento per migliorare ulteriormente il testo”, concludono. (Com)