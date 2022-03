Ucraina: Di Giorgi (Pd), bene Franceschini su teatro Mariupol, speranza di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del ministro Franceschini dell'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di offrire mezzi e risorse per ricostruire il teatro di Mariupol appena sarà possibile è una notizia che, pur nel dramma della guerra e delle tante vittime innocenti, ci fa sperare. Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo del Partito democratico in commissione Cultura della Camera. “La cultura supera i confini, è al servizio di tutti e per tutti, appartiene agli uomini e alle donne del mondo. I teatri distrutti vengono ricostruiti. È un messaggio di pace e di buona volontà", aggiunge. (Rin)