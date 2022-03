Egitto - Libano: i ministri della Salute discutono cooperazione tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano dell'Istruzione superiore e della salute ad interim Khaled Abdel Ghaffar ha incontrato al Cairo il ministro della Salute libanese Firas Abyad. Lo riferisce la stampa egiziana. I due ministri hanno discusso del sostegno allo Stato libanese per potenziare il settore sanitario e del trasferimento delle competenze egiziane al Libano per costruire un sistema sanitario forte in grado di affrontare crisi e pandemie, sviluppare l'industria farmaceutica e scambio di esperienze. Il ministro della Salute egiziano ha espresso la disponibilità dell’Egitto a ricevere pazienti critici dagli ospedali libanesi per il trattamento nei centri specializzati egiziani, oltre a inviare e consulenti e squadre mediche in Libano.(Cae)