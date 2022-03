Brasile: Bolsonaro presenta lista ministri che lasceranno governo per potersi candidare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha presentato la lista dei nove ministri che, in virtù della legge elettorale, sono costretti a lasciare il governo prima di potersi candidarsi alla carica di senatore e deputato federale o governatore di Stato, in vista delle prossime elezioni di ottobre. A lasciare saranno le ministre dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias, delle Donne, Famiglia e Diritti Umani, Damares Alves e della Segreteria di governo, Flavia Arruda. Con loro anche i ministri delle Infrastrutture, Tarcisio Freitas, della Cittadinanza, Joao Roma, dello Sviluppo regionale, Rogerio Marinho, del Turismo, Gilson Machado, del Lavoro, Onix Lorenzoni e della Difesa, Walter Braga Netto. Il termine ultimo per le dimissioni dall'esecutivo è quello del 2 aprile. (segue) (Brb)