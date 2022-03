Brasile: Bolsonaro presenta lista ministri che lasceranno governo per potersi candidare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro quella data saranno anche indicati i sostituti. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano G1, si tenderà a scegliere chi già lavora presso il ministero, in funzioni di vertice come nel caso del ministero dell'Agricoltura dove dovrebbe essere indicato il sottosegretario esecutivo, Marcos Montes. Nel caso della Difesa, il capo dello Stato valuta di indicare il comandante generale dell'esercito, Paulo Sergio Nogueira. In questo modo l'attuale capo di stato maggiore, generale Freire Gomes, passerebbe al comando dell'esercito. La scelta degli altri ministri sarà effettuata di concerto con i partiti delle maggioranza. (Brb)