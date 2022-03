Libia: ambasciatore Usa Norland incontra premier designato Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore statunitense e inviato speciale in Libia, Richard Norland, ha avuto oggi un incontro con il premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha. Lo riferisce l’ambasciata degli Stati Uniti in Libia suo profilo Twitter. “Dopo i miei incontri odierni a Tripoli, ho avuto il piacere di incontrare il primo ministro designato dalla Camera dei rappresentanti, Fathi Bashagha, per discutere la situazione politica in Libia e le prospettive di un percorso credibile per lo svolgimento delle elezioni”, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Lo scorso 14 marzo Norland, si è recato in visita al Cairo per incontrare alti funzionari egiziani e discutere la situazione in Libia. In una nota l'ambasciata Usa ha affermato che Norland ha discusso anche con i funzionari egiziani su come l'Egitto e gli Stati Uniti, in quanto partner, possano collaborare con tutte le parti per sostenere le aspirazioni dei libici di tenere le elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile.(Lit)