Sassoli: Gualtieri, Roma non lo dimentica, bene omaggio dall'Assemblea capitolina

22 luglio 2021

- "Roma non dimentica David Sassoli". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "L’Assemblea capitolina ha dato il via libera all’intitolazione di una sala del Campidoglio a David Sassoli e all’istituzione di un premio dedicato alla sua memoria. Ne sono molto contento - aggiunge -. Oltre a essere un grande politico e uno straordinario uomo, David ha saputo lasciare il segno in tutti noi, con i suoi valori, la sua dolcezza la sua umanità unica. Giusto rendergli omaggio così. Ringrazio di cuore tutte le consigliere e i consiglieri per questa bellissima iniziativa che le romane e romani sono sicuro apprezzeranno. David, ci manchi". (Rer)