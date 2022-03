Ucraina: Blinken, Biden chiarirà a Xi Jinping che la Cina ha le sue "responsabilità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al contrario - ha aggiunto - sembra che la Cina si stia muovendo nella direzione opposta, rifiutandosi di condannare questa aggressione e cercando di ritrarsi come un arbitro neutrale. Siamo anche preoccupati dalla possibilità che voglia aiutare direttamente la Russia con equipaggiamenti militari da usare in Ucraina. Il presidente Biden parlerà al presidente Xi domani e chiarirà che la Cina si assumerà la responsabilità di qualsiasi azione a sostegno dell'aggressione russa e che gli Usa non esiteranno a imporre dei costi". Il segretario di Stato si è anche detto d'accordo con Biden sul fatto che Putin è "un criminale di guerra". I russi, ha osservato, "hanno intensificato i bombardamenti con l'obiettivo di spezzare la volontà del popolo. Ieri il presidente Biden ha detto la sua opinione. Io, personalmente, sono d'accordo. Colpire intenzionalmente i civili è un crimine di guerra". (Nys)