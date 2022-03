Sassoli: Pd Campidoglio, in sua memoria una sala e un premio, ha difeso diritti e buona politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata in Assemblea capitolina, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, la mozione a firma del Pd che chiede di titolare a David Sassoli una sala capitolina e di impegnarsi in un premio che coinvolga la città "nel nome di quei valori europei unitari che sono la pace, la democrazia e la solidarietà". Lo ricorda in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Sia come giornalista che come uomo politico David faceva di questi valori il faro del suo impegno politico - spiegano i consiglieri del Pd -, con una passione e una visione di futuro che come classe dirigente abbiamo il compito di trasmettere. Questo non è solo un atto dovuto alla memoria di un uomo gentile, disponibile, appassionato europeista, ma è anche l'occasione per lasciare in Campidoglio il segno di quella buona politica che difende con garbo e educazione i diritti umani, la democrazia e l'attenzione ai più deboli. Ringraziamo tutte le forze politiche che hanno sottoscritto unanimamente questa mozione". (Com)