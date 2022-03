Milano: Consiglio, in palazzi del Comune abbassare riscaldamenti e spegnere luci degli uffici alle 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbassare il riscaldamento dei palazzi comunali e spegnere le luci degli uffici dopo le 18. È quanto prevede un ordine del giorno presentato dai Verrdi europei e approvato oggi dal Consiglio comunale di Milano con 24 voti favorevoli e cinque contrari. L'ordine del giorno impegna la giunta a mettere in atto una serie di misure per il risparmio energetico a livello comunale, come portare la temperatura dei riscaldamenti a 18 gradi e anticipare di due ore lo spegnimento durante la stagione termica negli uffici comunali, spegnendo l'illuminazione di questi edifici dopo le 18. Oltre a ciò, stando all'ordine del giorno, il Comune dovrà invitare allo spegnimento totale dell'illuminazione degli esercizi commerciali dopo l'orario di chiusura e gli uffici dopo le 18, salvo specifiche esigenze legate alla sicurezza; adottare pratiche di risparmio energetico negli uffici comunali e nelle aziende partecipate; sviluppare campagne di informazione e incentivo al risparmio energetico; valutare l'anticipo di 15 giorni della fine della stagione termica e adoperarsi per arrivare a vietare i sistemi di riscaldamento a gas e gasolio per esterni. "È un importante strumento per ridurre nell'emergenza la dipendenza dal gas russo, ma anche un utile inizio per rendere permanenti misure di risparmio energetico", ha spiegato Monguzzi riguardo al testo. La proposta ha trovato invece resistenza da parte dell'opposizione. "Sono contrario alla proposta di ridurre a 18 gradi la temperatura negli immobili del Comune – ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti -. Penso ai cittadini e ai lavoratori che dovrebbero patire il freddo per la mancata capacità della giunta di sviluppare adeguate politiche di risparmio energetico". (Com)