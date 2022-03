Covid: M5s, al via percorso verso normalità, fondamentale iniziare da lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale che tra le prime misure a entrare in vigore a fine mese ci sia lo stop del green pass rafforzato per gli over 50 sui luoghi di lavoro, come aveva chiesto il presidente Conte. Lo affermano i componenti del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato. “Ad oggi la situazione sanitaria, infatti, non giustifica più una scelta di questo genere e bisogna garantire alle persone di poter andare a lavorare. Assistiamo a un aumento dei contagi che però si accompagna a un calo di ricoveri e terapie intensive, questo ci permette di uscire dalla fase di emergenza e di entrare in una fase di convivenza con il virus continuando chiaramente a studiare i dati scientifici e fare sequenziamento per tenere sotto controllo eventuali varianti”, proseguono. “L'obbligo di mascherine al chiuso - aggiungono - è previsto fino al 30 aprile e sarà importante fare un check sulla situazione, come annunciato dal ministro Speranza”. “Oggi - concludono - si dà il via a un percorso che porterà anche al superamento del green pass base, in una graduale escalation di misure che ci riporterà verso la normalità. Al Comitato tecnico scientifico che cesserà presto le sue funzioni il nostro ringraziamento, sono stati due anni durissimi, ma grazie alle misure basate su adeguatezza e proporzionalità, iniziamo a vedere una stagione migliore". (Rin)