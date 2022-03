Città metropolitana Roma: l'amministrazione incontra il Terzo settore del Lazio e le associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto a Palazzo Valentini a Roma l'incontro "Competenze di comunità", promosso dal Forum del Terzo settore del Lazio insieme alle associazioni e ai comitati rappresentativi della periferia romana, per un confronto sul ruolo e coinvolgimento del terzo settore di Roma Capitale e della Città metropolitana. Le associazioni aderenti hanno dialogato con l'amministrazione della Città metropolitana per arrivare a dei percorsi virtuosi di partecipazione, co-progettazione e co-programmazione. Lo riferisce una nota. È stata evidenziata la necessità di un coinvolgimento delle conoscenze e delle competenze espresse dal Terzo settore e dal territorio nella co-progettazione, non solo in merito a quanto previsto dal Pnrr, ma anche guardando al Giubileo 2025 e a Expo 2030. A coordinare i lavori di dialogo con le istituzioni la Consigliera delegata alle politiche sociali di Città metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini. (segue) (Com)