Città metropolitana Roma: l'amministrazione incontra il Terzo settore del Lazio e le associazioni (2)

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "L'incontro con il terzo settore è stato uno dei primi che abbiamo fatto appena si è insediata l'amministrazione Gualtieri – ha dichiarato il vicesindaco di Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna – l'incontro di oggi è la dimostrazione che su questa strada vogliamo proseguire perché abbiamo bisogno dell'aiuto del terzo settore, per capire meglio una realtà nella quale ogni giorno siete impegnati, abbiamo bisogno della vostra proposta che oltre all'arricchimento alla conoscenza, ci aiuta a superare gli ostacoli della burocrazia. Questo è il nuovo indirizzo che il sindaco Roberto Gualtieri ci ha dato, al quale noi facciamo riferimento per costruire una Città metropolitana di stampo europeo che sappia interpretare al meglio il bisogno del cittadino che amministriamo. L'esempio lampante lo abbiamo dimostrato con i Piani urbani integrati, distribuendo 330 milioni di euro in progetti affidati a Roma e a oltre 100 comuni della provincia". (segue) (Com)