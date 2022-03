Energia: Starace (Enel) su rigassificatore Porto Empedocle, pronti a offrire progetto ma non a investire nel lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel può partecipare per facilitare l’investimento ad eventuali soggetti interessati al progetto del rigassificatore di Porto Empedocle, ma non ha intenzione di essere investitore di lungo termine. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, intervenendo oggi alla presentazione agli analisti dei risultati dell’anno fiscale 2021. "Abbiamo un progetto per un rigassificatore che è stato pienamente autorizzato ed è per 8 miliardi di metri cubi l'anno. Non abbiamo investito, lo possiamo offrire a qualsiasi investitore interessato e possiamo anche partecipare per facilitare l'investimento, ma non è la nostra strategia di business e non abbiamo intenzione di essere investitori a lungo termine”, ha sottolineato Starace.(Res)