Imprese: Eni, utile netto consolidato rivisto a 5,821 miliardi rispetto a preconsuntivo

- Il consiglio di amministrazione di Eni ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio per il 2021, che chiudono con un utile netto pari rispettivamente a 5,821 e 7,675 miliardi di euro. Stando al relativo comunicato stampa, i dati del bilancio 2021 hanno recepito alcuni adeguamenti di minore rilevanza rispetto al comunicato stampa del preconsuntivo diffuso il 18 febbraio 2021 per, essenzialmente, riflettere il completamento del processo di approvazione del piano di Gruppo e la stima del risultato del quarto trimestre della joint venture Saipem a seguito del differimento dei tempi di approvazione del bilancio della partecipata. Pertanto, l’utile netto del bilancio consolidato si ridetermina in 5,821 miliardi contro i 6,128 milioni del preconsuntivo. (Com)