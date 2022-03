Ucraina: domani Fratoianni a iniziativa Sinistra civica Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, interverrà domani pomeriggio venerdi 18 marzo alle ore 16 all'iniziativa promossa a Roma da Sinistra civica ecologista "Fermare la guerra, costruire la pace", in diretta Facebook sulla pagina di Sinistra civica ecologista Roma. Intervengono, oltre al leader di Si, gli eurodeputati Massimiliano Smeriglio ed Eleonora Evi. In diretta dal confine polacco Gianluca Peciola. In collegamento dalla nave Mare Jonio di Mediterranea Luca Casarini. Introduce Andrea Ciaccheri, modera Simona Maggiorelli. (Rin)