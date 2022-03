Energia: al via erogazione bonus economico straordinario Philip Morris Italia a coltivatori filiera Coldiretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo di costruire un futuro senza fumo eliminando le sigarette grazie a prodotti del tabacco innovativi senza combustione”, ha affermato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia. “Grazie a un percorso iniziato diversi anni fa, oggi i coltivatori italiani sono protagonisti di questa trasformazione insieme a Philip Morris Italia e il nostro impegno va nella direzione di mantenere alta la competitività della nostra filiera integrata”, ha aggiunto. “La crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina si può affrontare solo con la corresponsabilità dell’intera filiera e l'iniziativa assunta nell'ambito dell’accordo siglato nel settore del tabacco rappresenta un segnale importante per l’intero sistema agroalimentare”, ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolineando “l'importanza di interventi capaci di far fronte ad aumenti di costi insostenibili per le imprese agricole che rischiano di compromettere i raccolti con un impatto su economia, ambiente e lavoro”. Gli accordi di collaborazione sottoscritti da Philip Morris Italia con il ministero delle Politiche agricole e Coldiretti a partire dai primi anni duemila hanno generato investimenti agricoli pari a oltre due miliardi di euro complessivi a beneficio della filiera tabacchicola italiana, la più importante d’Europa con circa 50 mila addetti. Tale impegno - si legge ancora - ha consentito di mantenere stabili i volumi di acquisto di tabacco greggio garantiti da Philip Morris Italia nonostante una grande flessione registrata dal comparto nel suo insieme (-42,2 per cento tra il 2011 e il 2021). Di fondamentale importanza, negli anni, è stata la spinta alla trasformazione ecologica e digitale resa possibile dall’orizzonte pluriennale degli investimenti, che posiziona oggi la tabacchicoltura italiana al centro della strategia di trasformazione del gruppo Philip Morris International verso un futuro senza fumo. (Com)