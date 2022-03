Omicidio Cerciello Rega: Gasparri (FI), assassini meritano ergastolo non sconti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Leggeremo le motivazioni delle decisioni dei giudici d'appello. Però lascia più che perplessi il fatto che gli assassini del vice brigadiere Cerciello abbiano avuto uno sconto di pena. Il loro delitto odioso merita l'ergastolo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Questa decisione ci amareggia - aggiunge - e ci sconcerta. È stato uno dei più gravi e feroci delitti che si siano verificati in tempi recenti nella Capitale. Questi due criminali meritano di rimanere in carcere fino all'ultimo giorno della loro vita. Non di ottenere sentenze mitigate che non meritano affatto anche per la loro condotta successiva". (Com)