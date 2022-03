Ucraina: Draghi, ancora no allarme per approvvigionamento alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora il caso di lanciare un allarme rispetto a possibili carenze alimentari o altre conseguenze del conflitto in Ucraina in termini di approvvigionamento delle materie prime. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm. “Ci saranno dei disagi e dunque è assolutamente necessario prepararsi” anche attraverso la “differenziazione delle fonti di approvvigionamento”. (Rin)