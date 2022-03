Imprese: Cy4Gate, rilevante crescita dei ricavi nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 17,9 milioni di euro, con un incremento del 39 per cento rispetto al 31 dicembre 2020 (12,9 milioni di euro). Tale incremento è dovuto all’importante numero di contratti firmati nel corso dell’anno, con un considerevole picco nell’ultimo trimestre dell’anno, sia con clienti corporate che con clienti governativi. E' quanto si legge nella nota di Cy4Gate relativa al Progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, attualmente in fase di revisione da parte di Kpmg. Si evidenzia una contribuzione a livello di mercato domestico pari al 64 per cento e pari al 36 per cento per il mercato internazionale con un leggero shift verso il mercato internazionale rispetto allo scorso anno. I costi totali ammontano a 9,9 milioni di euro circa (6,0 milioni). L’incremento rispetto all’esercizio 2020 pari a circa 3,9 milioni di euro deriva essenzialmente dall’aumento: dei costi per materie prime e servizi che hanno subito un incremento legato principalmente ai volumi di business, con una maggiore incidenza rispetto ai ricavi dovuto al differente mix prodotti/servizi; del costo del personale che è interamente imputabile al rafforzamento della struttura, in particolar modo per far fronte alle esigenze dei progetti di R&D e delle delivery contrattuali. In dettaglio - continua la nota - Cy4gate ha rafforzato il proprio organico nell’esercizio con l’assunzione di 37 risorse, la maggior parte dedicate alle aree tecniche, a fronte di 13 uscite: il personale dipendente complessivo al 31 dicembre 2021 ammonta a 93 unità. La struttura si è dotata di tre nuovi manager di comprovata esperienza, il Chief HR & Legal Officer (maggio 2021), il Chief Technical Officer e il CFO (settembre 2021). La struttura tecnica, ingegneristica e commerciale di Cy4Gate è stata rafforzata con l’assunzione di 26 risorse chiave in ambito Ingegneria, 5 risorse dedicate allo sviluppo commerciale della Società, 3 risorse nell’ambito AFC ed HR. Nel corso del 2021 la società si è avvalsa anche di risorse esterne strategiche per lo sviluppo dei prodotti. (segue) (Com)