Imprese: Cy4Gate, rilevante crescita dei ricavi nel 2021 (2)

L'Ebitda - prosegue la nota - è pari a 8,0 milioni di euro (6,9 milioni nel 2020) ed evidenzia un Ebitda margin pari al 45 per cento. L'ottima marginalità è conseguente, al positivo andamento del fatturato e al modello di business altamente scalabile attraverso la vendita di software di proprietà. Lo scostamento rispetto al precedente esercizio è dovuto al differente mix licenze/servizi dei ricavi. Gli ammortamenti sono pari a 3,4 milioni (1,5 milioni nel 2020) con un importante incremento rispetto all'esercizio 2020 di circa 1,9 milioni, legato al significativo livello di investimenti in R&D, effettuati nel corso del 2021 - che evidenziano un incremento del 17 per cento rispetto allo scorso anno - a supporto della crescita ed in linea con il modello di business di Cy4Gate. L'Ebit è pari a 4,6 milioni (5,4 milioni nel 2020). L'utile d'esercizio è pari a 5,2 milioni di euro rispetto ai 5,3 milioni per l'esercizio 2020, nonostante il significativo incremento degli ammortamenti riflesso della politica di investimenti finalizzati a sostenere le strategie d'impresa. Il Patrimonio netto si attesta a 30,3 milioni (25,0 milioni nel 2020) con un incremento di circa 5,3 milioni essenzialmente per il contributo dell'utile 2021. La posizione finanziaria netta è negativa per 1,7 milioni circa rispetto al 31 dicembre 2021 positiva per 8,5 milioni (entrambe inclusive del debito da lease ai sensi IFRS 16), il decremento è legato agli ingenti investimenti effettuati nel corso del 2021 e alle dinamiche del Working Capital.