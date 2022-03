Imprese: Cy4Gate, rilevante crescita dei ricavi nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio al 31 dicembre 2021 - è scritto ancora nella nota - è il primo redatto da Cy4Gate in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e alle interpretazioni dell’International Financial Reporting Standard Interpretation Committee (IFRS IC, già IFRIC) e del precedente Standing Interpretations Committee (SIC) (di seguito “Principi IAS/IFRS”), omologati dall’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) numero 1606/2002 emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nel luglio 2002. Per Cy4Gate la data di prima applicazione dei Principi IAS/IFRS (di seguito “Data di Transizione”), in base a quanto previsto dall’IFRS 1, è stata stabilita al 1 gennaio 2020. (Com)