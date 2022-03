Argentina: portavoce Fmi, ampio sostegno politico cruciale per riuscita accordo sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ritiene che un appoggio sociale e politico ampio da parte dell'Argentina rappresenta un "fattore cruciale" per la riuscita del piano economico a sostegno dell'accordo sul rifinanziamento del credito di 45 miliardi di dollari concesso al Paese nel 2018. Ad affermarlo è stato il portavoce dell'istituzione di credito multilaterale con sede a Washington, Gerry Rice, nella consueta conferenza stampa del giovedì. "Come già abbiamo detto il nostro punto di vista è che un appoggio politico e sociale ampio sarà determinante per la riuscita generale del programma economico", ha dichiarato Rice. (segue) (Abu)