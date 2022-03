Argentina: portavoce Fmi, ampio sostegno politico cruciale per riuscita accordo sul debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Rice giungono a poche ore dall'inizio della seduta del Senato dell'Argentina che dovrà votare il via libera definitivo all'accordo. La legge è approdata in seconda lettura alla camera alta dopo il sofferto via libera ottenuto alla Camera: al termine di oltre dieci ore di discussione, il provvedimento era passato con i voti determinanti delle opposizioni. Contraria invece l'ala più radicale del "Frente de todos" (Fdt), la coalizione di governo, rappresentata dall'ex capogruppo Maximo Kirchner, figlio di Cristina. Il voto dei "kirchneristi" al Senato rappresenta tuttora un'incognita e i segnali non sono di buon auspicio. Il presidente Alberto Fernandez nei giorni scorsi ha auspicato da parte sua di "poter mettere già questa settimana ordine al tema del tremendo debito" ricevuto "in eredità" dal governo di Mauricio Macri. (segue) (Abu)