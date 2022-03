Argentina: portavoce Fmi, ampio sostegno politico cruciale per riuscita accordo sul debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa raggiunta con l'Fmi - annunciata il 4 marzo al termine di lunghe trattative -, dovrebbe permettere al governo argentino di iniziare ad estinguere il debito in dieci anni a partire dal 2026. Una moratoria di quattro anni e mezzo rispetto alle scadenze che si sarebbero dovute concentrare tra il 2022 e il 2023. L'intesa con l'Fmi si basa sullo schema Extended Fund Facility (Eff) che prevede dieci revisioni periodiche su base trimestrale durante i prossimi due anni e mezzo. In cambio l'Argentina si impegna a rispettare un programma di riordino macroeconomico che avrà come obiettivo principale quello di una consistente riduzione del deficit: un percorso graduale che prevede un passivo del 2,5 per cento nel 2022, dell'1,9 per cento nel 2023, e dello 0,9 per cento nel 2024. Il Tesoro argentino si impegna quindi a rinunciare completamente al finanziamento da parte della Banca centrale, sostituendolo, entro il 2024 con fondi raccolti in peso sul mercato locale. Buenos Aires dovrà inoltre a combattere l'inflazione, oggi attestata attorno al 50 per cento, con programmi che aumentino la sostenibilità delle finanze pubbliche e specifici accordi sui prezzi. (segue) (Abu)