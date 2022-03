Energia: Starace (Enel), gruppo sospenderà sviluppo crescita in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha deciso di non sviluppare più crescita in Russia e sta studiando i vari scenari per gli attuali asset nel Paese a seguito della crisi in Ucraina e delle sanzioni internazionali contro Mosca. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, intervenendo oggi alla presentazione agli analisti dei risultati dell’anno fiscale 2021. “Qualsiasi scenario è sul tavolo”, ha aggiunto l’Ad di Enel, precisando che verrà presa una decisione nei prossimi mesi.(Res)