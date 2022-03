Commercio: Casini-Leoncini (Iv), su proroga Osp Covid risposte insufficienti dal Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza in Campidoglio "non ha avuto il coraggio di emendare un atto di sua competenza per tutelare le attività commerciali lasciando il termine ultimo per le occupazioni di suolo pubblico in emergenza fino a giugno 2022". Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri di Italia viva in Campidoglio. "Come Italia viva riteniamo che i settori del commercio e della ristorazione sono di vitale importanza per Roma, rappresentano la nostra identità - aggiungono - la nostra cultura, le nostre tradizioni. Far rimuovere tutte le occupazioni all'inizio dell'estate genererà un problema sociale provocando inevitabilmente migliaia di licenziamenti. Pertanto - continuano i consiglieri - abbiamo presentato una proposta di modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per occupazione suolo pubblico in cui si chiede la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle occupazioni emergenziali in regola con il codice della strada e con la normativa vigente in tema di sicurezza urbana. Il nostro unico ed esclusivo intento - concludono Casini e Leoncini - è proprio quello di tutelare le attività commerciali in questa delicata fase di ripartenza post Covid fortemente minata della crisi internazionale della guerra in Ucraina che peserà ancora in termini economici per molto tempo".(Com)