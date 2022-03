Ucraina: Curcio, Prefetture e Regioni sono centrali in accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di accoglienza dei cittadini ucraini in Italia “è regolamentato sostanzialmente in forma sussidiaria, cioè in forma di aumento di capacità rispetto a quello che avviene ordinariamente, perché il nostro Paese ordinariamente accoglie profughi”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ospite a "105 Kaos", su Radio 105. “Il primo ente vicino al territorio - ha spiegato - è la Prefettura, che cerca di sistemare queste persone in strutture apposite, con i servizi che devono essere dati a persone che scappano dalla guerra”. Curcio ha tuttavia spiegato che “i presidenti di Regione sono stati nominati con un atto commissari delegati per questa gestione perché l’intensità di arrivo è alta e può capitare che una Prefettura oggi non possa dare immediatamente questa risposta”. In questo caso “ci si muoverà su un piano regionale che dovrà indirizzare queste persone a un centro di prima accoglienza, dove dovranno essere visitate, dove verrà fatto il tampone, offerta un'assistenza primaria, per poi indirizzarle nelle strutture che possono accogliere e che possono essere strutture del terzo settore o strutture appositamente prese dalle Prefetture o dalla Regione”. (Rin)