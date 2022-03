© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha severamente condannato come “del tutto inaccettabili” gli episodi di russofobia che avvengono in Germania a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per il capo del governo federale, il conflitto nell'ex repubblica sovietica è “la guerra di Putin” e il presidente russo ne è “l'unico responsabile”. (Geb)