Sassoli: Nanni (CC), grande sostenitore Europa, bene Campidoglio istituisca premio in suo onore

- Con la mozione votata oggi all'unanimità in Assemblea capitolina "prende avvio la procedura per istituire il premio David Sassoli e al tempo stesso denominare una sala del Campidoglio a un grande sostenitore dell'Europa". Così in una nota il consigliere della lista Civica Calenda, Dario Nanni. "Mi sento di esprimere, in questo particolare momento che attraversa il nostro continente, grande gioia e orgoglio per questa decisione. La Capitale d'Italia ricorderà in questo modo un grande italiano fortemente legato ai valori della democrazia e dell'unità dei popoli d'Europa", conclude. (Com)