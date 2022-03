Municipio Roma XV: presidente firma ordinanza, in arrivo allacci a rete idrica per 40mila residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, ha firmato una ordinanza che consentirà l'allaccio idrico a 40mila residenti che fino a ora lo avevano. "A Roma, esistono ancora quartieri senza fogne e quindi senza allacci di acqua corrente. È il caso di gran parte di Roma nord che, da oltre 25 anni, attende il proprio collettore e dei tanti cittadini che, nonostante i permessi legittimi a costruire, hanno ancora l'acqua di cantiere. Finalmente il nuovo collettore garantirà l'allaccio in fogna nelle zone di Isola Farnese, La Storta, Olgiata e La Giustiniana, per una popolazione di 40.000 abitanti", commenta in una nota Torquati. "Sin da subito, in questi primi mesi, ho ripreso a lavorare sulla convenzione sottoscritta il 20 giugno 2016 che avevo trattato e promosso nella precedente esperienza da presidente. Un gran lavoro che si è concluso con la riunione del 20 gennaio 2022 convocata dal Municipio nella quale abbiamo ratificato che Acea Ato2 dovrà concludere i lavori del collettore entro dicembre di quest'anno - aggiunge -. Questo ci ha dato l'opportunità di promuovere e proporre un'ordinanza per permettere ai cittadini, in attesa della conclusione dei lavori, l'allaccio idrico per superare l'attuale criticità igienico-sanitaria connessa all'uso di acqua di provenienza non controllabile". (Com)