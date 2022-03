Covid: M5s, bene cronoprogramma per allentare misure, accolte nostre richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il varo da parte del Consiglio dei ministri dell’atteso cronoprogramma di allentamento delle misure adottate per fronteggiare l’ultima ondata di Covid, a partire dal Green pass, è una bella notizia per il Paese. Lo affermano i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. “Sappiamo - proseguono - che la pandemia non è finita, ma a due anni dalla prima, drammatica ondata oggi diamo al Paese un importante segnale di ripartenza”. “È chiaro che, se oggi possiamo compiere questo passo, è solo grazie ai vaccini e alle misure adottate in questi mesi che hanno permesso di contenere la pressione su terapie intensive e reparti ordinari ed evitato nuovi lockdown”, aggiungono. “In particolare, siamo molto soddisfatti per la scelta di cancellare già dal primo aprile, come da noi richiesto, la necessità di esibire il super green pass sui luoghi di lavoro. Si tratta di una misura adottata quando la situazione era molto diversa e oggi non più adeguata all’evolversi del quadro epidemiologico”, concludono.(Rin)