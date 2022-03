Covid: Brunetta, green pass strategia di successo che ci permette allentamento restrizioni individuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass "è stato la via italiana per la crescita, in piena sicurezza: una strategia di successo che ci ha permesso, durante lo scorso autunno e inverno, di tenere aperta l'economia e che ci consente, ora, di continuare a tenerla aperta, allentando le restrizioni individuali". Lo afferma, in una nota, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, che prosegue: "Grazie al green pass e alla campagna vaccinale del generale Figliuolo, l'Italia ha raggiunto percentuali record, in Europa e nel mondo, per popolazione vaccinata. Possiamo e dobbiamo riconoscere la serietà e la responsabilità degli italiani, che si sono fidati delle decisioni del governo, basate su un unico faro: quello della scienza".(Com)