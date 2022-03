Usa: Biden, Putin un “vero delinquente”, Xi ricorda tutto quello che dico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è “un vero delinquente”, “un dittatore omicida” che sta conducendo “una guerra immorale contro il popolo dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso di un evento organizzato a Washington in occasione della Festa di San Patrizio. Il capo della Casa Bianca ha parlato anche dell’omologo cinese Xi Jinping, con il quale avrà un colloquio nella giornata di domani. Xi, ha ironizzato Biden, “ricorda sempre tutto quello che dico”. “A parte gli scherzi, (il presidente cinese) non crede che la democrazia sia sostenibile nel 21mo secolo”. All’evento avrebbe dovuto prendere parte anche il primo ministro dell’Irlanda, Micheal Martin, cui però è stato diagnosticato il Covid-19 nella giornata di ieri. Biden ha tuttavia ricordato come l’Irlanda si sia “fatta avanti” contro l’aggressione della Russia in Ucraina, e ha sottolineato che le relazioni tra Washington e Dublino “sono più intense che mai”.(Nys)