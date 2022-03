Cannabis: Fico, sensibilità su legalizzazione coltivazione domestica per uso personale è piena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina mi è arrivata la lettera di Walter De Benedetto che da anni battaglia sul tema della legalizzazione della coltivazione per uso personale sul fronte giudiziario, politico e sociale. La lettera è rivolta a me, alla ministra Fabiana Dadone e al presidente della commissione Giustizia, Mario Perantoni. Ho incontrato la ministra Dadone qui a Montecitorio nel pomeriggio per fare un punto sulla situazione". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che aggiunge: "C'è massima attenzione sul tema, e la nostra sensibilità sul versante della legalizzazione della coltivazione domestica per uso personale è piena. La proposta di legge Perantoni è in esame in commissione Giustizia, ed è in corso un confronto tra le forze politiche. L'auspicio è che si possa arrivare a un testo condiviso e dunque alla richiesta di inserirlo nelle prossime settimane nel calendario del lavori". (Rin)