Energia: Starace (Enel), in contesto complesso rinnovabili sono fonte stabile e sicura

- E’ indispensabile accelerare gli investimenti nelle rinnovabili che garantiscono una fonte di energia “stabile, sicura e competitiva”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, intervenendo oggi alla presentazione agli analisti dei risultati dell’anno fiscale 2021. Nella presentazione, Starace ha sottolineato come i risultati del 2021 abbiano dimostrato “ancora una volta la resilienza e la sostenibilità del nostro modello di business anche in un contesto sempre più complesso, caratterizzato da una parte dai segnali di ripresa post pandemia e dall'altra dagli impatti negativi derivanti dall'incremento dei prezzi dei combustibili fossili". Per l’amministratore delegato di Enel, è ormai evidente “il ruolo fondamentale che le utilities hanno nella gestione dei repentini cambiamenti del settore energetico, ed è in questa direzione che va la nostra strategia, incentrata su decarbonizzazione ed elettrificazione. In questo modo, possiamo cogliere le opportunità lungo tutta la catena del valore e contribuire al contempo all'indipendenza energetica nei Paesi in cui operiamo". L’amministratore delegato di Enel ha osservato che le energie rinnovabili rappresentano "insieme alla digitalizzazione delle reti e all'elettrificazione dei consumi, la soluzione per combattere il cambiamento climatico”.(Res)