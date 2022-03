Frosinone: Battisti (Pd), increscioso episodio razzista all'ospedale Spaziani, in piazza con Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sarò presente al presidio indetto dalla Cgil per sabato 19 marzo, dopo l'increscioso episodio razzista subito da un dipendente della Asl di Frosinone". Così in una nota Sara Battisti, vicesegretaria regionale del Pd Lazio. "Una svastica ha deturpato il suo armadietto, un gesto deprecabile, anacronistico, che denota una incredibile ignoranza. Esprimo solidarietà al dipendente dell'Ospedale Spaziani. L'auspicio è che vengano al più presto trovati i colpevoli. Non può esserci più spazio per atti così ignobili", aggiunge.