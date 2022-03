Ucraina: riunione di coordinamento Di Maio con Zazo e Starace su assistenza italiani e corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questo pomeriggio, all’Unità di crisi della Farnesina, una riunione di coordinamento presieduta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio con l’ambasciatore a Leopoli Zazo e l’ambasciatore a Mosca Starace. Focus della riunione: assistenza agli italiani in Ucraina. Secondo quanto si apprende, il ministro Di Maio durante la riunione ha ringraziato gli ambasciatori e il personale delle nostre ambasciate a Leopoli e Mosca per l’incessante impegno e per il lavoro che stanno svolgendo in queste ore. Per il ministro Di Maio, adesso, è fondamentale accelerare a livello di comunità internazionale con la pianificazione di corridoi umanitari per i civili ucraini con il coinvolgimento delle autorità russe e ucraine, e gli attori internazionali come Unhcr e Croce Rossa. (Res)