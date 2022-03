Roma: Sce-Pd, nel Municipio VI un parco dedicato alla partigiana Tina Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il prossimo 20 marzo ricorre l'anniversario della morte di Tina Costa, la storica partigiana della Resistenza romana scomparsa nel 2019. Grazie a una proposta dell'Anpi Nascimben del Municipio VI di Roma "vogliamo promuovere non un ricordo nostalgico, ma la Memoria viva di chi come lei ha saputo portare nella storia del nostro Paese la pratica antifascista in risposta a ogni discriminazione contro le donne, le comunità Lgbt e le comunità migranti. La ricordiamo sul palco del Pride di Roma, al fianco delle Famiglie Arcobaleno, a ribadire che ogni libertà va difesa, sempre". Lo dichiarano in una nota Michela Cicculli, consigliera di Sinistra civica ecologista e presidente della commissione Pari opportunità di Roma Capitale, Alessandro Luparelli, capogruppo di Sce, Nella Converti, consigliera del Partito democratico; Svetlana Celli del Pd e presidente dell'Assemblea capitolina, firmatari della mozione approvata all'unanimità oggi in Assemblea capitolina. "In linea con le iniziative promosse in tutta Italia per intitolare spazi pubblici alle combattenti e ai combattenti per la libertà e ricordare il loro sacrificio in nome della libertà - aggiungono -, proponiamo di dedicare alla partigiana il parco in via di Celio Caldo, nel Municipio VI, con l'obiettivo di valorizzare il suo impegno civile e politico nelle lotte di riscatto e di emancipazione delle periferie negli anni '70 e per la pace. Un atto dovuto per non dimenticare la nostra storia recente, per affermare simbolicamente, ancora una volta, un no convinto a ogni torsione antidemocratica e per restituire al territorio un parco riqualificato come luogo di incontro e socialità per chi risiede a Torre Angela".(Com)