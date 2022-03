Ue: M5s, direttiva su parità salariale è passo avanti in tutela lavoratrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo della direttiva sulla “parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro” segna un passo in avanti significato a tutela dei diritti delle donne lavoratrici. Lo affermano i senatori del Movimento cinque stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama. Questo è stato possibile “grazie all'impegno del Movimento cinque stelle e della collega Daniela Rondinelli, che ha contribuito con diversi emendamenti a migliorare il testo licenziato dalla Commissione europea", proseguono. "Rispetto all'impianto originario, infatti - spiegano -, viene ridotto a 50 il numero di dipendenti delle aziende interessate dall'ambito di applicazione della direttiva e, quindi, ampliata di fatto la platea delle lavoratrici coinvolte in Ue. Ad essere rafforzati anche gli obblighi di trasparenza e i meccanismi di controllo e le sanzioni in caso di violazioni". "L'Italia, grazie alla determinazione della collega della Camera Tiziana Ciprini - aggiungono -, lo scorso anno, è riuscita a dotarsi di una nuova legge sulla parità salariale, che per la prima volta ha introdotto criteri innovativi per la promozione delle pari opportunità uomo-donna nelle aziende, declinandolo non solo sul piano economico ma anche di opportunità di carriera". "Ora ci aspettiamo che una volta approvata dal Parlamento europeo, la direttiva possa presto essere recepita dall'Italia, così da assicurare alle lavoratrici condizioni ancora migliori e capaci di favorirne l'occupazione e la piena partecipazione al mercato del lavoro", concludono. (Rin)