Kosovo: ambasciatore ucraino in Serbia, Kiev non cambia posizione su riconoscimento

- L'ambasciatore ucraino in Serbia, Oleksandr Aleksandrovych, ha assicurato che il suo Paese non intende cambiare posizione sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Parlando ai media locali, l'ambasciatore Aleksandrovych ha detto che l'Ucraina non ha ricevuto una domanda dal Kosovo per il riconoscimento della sua indipendenza per cui la posizione di Kiev rimane immutata. "La posizione di principio dell'Ucraina sul rispetto dell'integrità territoriale degli altri Paesi, inclusa la Serbia, è nota e immutata", ha dichiarato il diplomatico ucraino. La decisione della Serbia di votare all'Onu la condanna dell'intervento militare in Ucraina "è stata forzata", secondo quanto affermato in precedenza , ospite dell'emittente "Tv Happy". Secondo l'ambasciatore, il voto è stato frutto di una grande pressione, "forse la più forte" finora da parte di Stati Uniti e Unione europea. Bocan-Harcenko ha poi sottolineato che il percorso di adesione della Serbia all'Unione europea "non è mai stato un ostacolo allo sviluppo delle relazioni tra Belgrado e Mosca". Riguardo alla situazione in Ucraina, l'ambasciatore ha dichiarato che la Russia "sta facendo di tutto per porre fine al conflitto" e per non rinunciare ai colloqui. Il diplomatico ha anche osservato che la sicurezza della popolazione civile in Ucraina è la cosa più importante per la Russia. (segue) (Res)