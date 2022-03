Balcani: cancelliere austriaco Nehammer avvia domani visita nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, avvierà domani una visita nei Balcani occidentali che lo vedrà in Serbia, Kosovo e Bosnia Erzegovina. La visita di Nehammer, riferisce la stampa balcanica, ha l'obiettivo di rafforzare le prospettive europee di tutti i Paesi dei Balcani occidentali. "Non dobbiamo lasciare da parte la regione, in quanto è molto importante per l'Europa", ha dichiarato il cancelliere austriaco osservando che altrimenti si rischia di creare instabilità. "Abbiamo un interesse speciale nella stabilità e nello sviluppo economico di tutti i Paesi dei Balcani occidentali", ha dichiarato Nehammer. (Res)